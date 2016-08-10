Архангельск, 10 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В архангельском порту требуются срочные дноуглубительные работы. Об этой проблеме руководство «Тралфлота» накануне доложило губернатору. Прямо на причале глава области провел совещание, где озвучили трудности и успехи предприятия, сообщает телекомпания «Поморье».

Константин Коровин. Пристань в Архангельске

«У нас большая проблема, конечно, по проводке судов — дноуглубительные работы, все современные траулеры на 8,5 метра — осадка, мы не проходим, у нас 7,6 максимально, и что-то надо делать, это первое, и второе — в 17-м году аренда всего имущества заканчивается, которое мы арендуем», — заявил гендиректор Архангельского тралфлота Алексей Заплатин.

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пообещал оказать поддержку в решении проблем.

«Мы во всём поможем. У компании возникли трудности или вопросы, которые решаются в повседневной жизни, сейчас мы говорим о конкретном наборе причалов, тарифов, портовых дноуглублений, это новый этап — эволюция совершенствования наших отношений, будем решать».

Отметим, что за прошлый год налоговые поступления от АТФ увеличились почти в три раза и достигли миллиарда рублей. Сейчас предприятие подключилось к реализации проекта «Рыбная биржа», совместно запускаемого Архангельском и Санкт-Петербургом.