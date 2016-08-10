Чебоксары, 10 августа, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Уроженка Новочебоксарска, ныне учащаяся московской школы «Самбо-70» Дарья Спиридонова в составе сборной России завоевала командное серебро на Олимпиаде в Бразилии. За российскую команду также выступали уроженка Воронежа Ангелина Мельникова, Алия Мустафина из Московской области, москвички Мария Пасека и Седа Тутхалян.

cap.ru Февраль 2016 года, Чебоксары. Чемпионат и первенство Чувашской Республики по спортивной гимнастике

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро с результатом 176,688 балла. Золото выиграли гимнастки из США, бронза досталась представительницам Китая.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , первые медали командного первенства по спортивной гимнастике разыграли мужчины. В финале российские гимнасты набрали 271,453 балла, уступив только японцам (274,094). Третье место заняла команда из Китая (271,122). Серебро стране принесли Денис Аблязин, Давид Белявский, Николай Куксенков, Никита Нагорный и Иван Стретович.

Напомним, в резервный состав сборной России по спортивной гимнастике вошли также воспитанник республиканской СШОР №6 Владислав Поляшов и тренирующаяся в алатырской ДЮСШ Евгения Шелгунова. По новым правилам Международной федерации гимнастики, «запасные» спортсмены не награждаются медалями, тогда как раньше отмечались все представители сборной. Директор СШОР №6 по спортивной гимнастике Минспорта Чувашии Анатолий Васильев подчёркивает, что даже попадание в число «запасных» на Олимпиаде уже говорит о многом.

«По себе знаю, что очень тяжело быть запасным, в свое время и сам ездил на Олимпийские игры в резервном составе сборной: это постоянная нервотрепка «выставят — не выставят», ожидания, переживания. И главное — быть готовым в любой момент вступить в борьбу. Конечно, мы безмерно гордимся тем, что Владислав Поляшов попал в олимпийскую сборную страны. Он включен в нее не просто так, а благодаря огромной работе, проделанной во время тренировок, результатом которой были его успешные выступления на отборочных соревнованиях. Попасть в олимпийскую команду — это тяжелый труд. И мы рады тому, что наши воспитанники почувствовали вкус Олимпийских игр, увидели, что туда попасть можно, и теперь, я думаю, начнут бороться за ступеньку пьедестала с новым настроем и большим рвением», — цитируют слова Анатолия Васильева в Минспорте Чувашии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа на Олимпиаде в Бразилии выступит лидер национальной сборной по маунтинбайку, воспитанница чувашской школы велоспорта Ирина Калентьева. Эти Игры станут третьими в её карьере.

Напомним, из 11 чувашских спортсменов, ранее включенных в национальную олимпийскую команду, в Бразилию поехали только четверо. После допингового скандала по решению Международного олимпийского комитета многие российские спортсмены отстранены от участия в Олимпийских играх. Принцип коллективной ответственности коснулся и представителей Чувашии: шестерым легкоатлетам, ранее зачисленным в национальную сборную, отказано в участии в Олимпиаде.