Красногорск, 10 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Более 25 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель введено в оборот в Московской области с начала 2016 года. Таким образом план по возврату земель выполнен на 42%. Тем не менее, как корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник сектора сельского хозяйства администрации Лотошинского района Павел Баскатов, в законодательстве существует множество лазеек, позволяющих собственникам земель обходить проверки и оставлять простаивать тысячи пахотных гектаров.

Зинаида Серебрякова. Жатва. 1915

По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, на территории Московской области в 2016 году сельскохозяйственными организациями, крестьянскими хозяйствами и физическими лицами было введено в оборот 25,3 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Наибольшие площади земель были введены в Серебряно-Прудском (4182 гектара), Сергиево-Посадском (2117 гектаров), Можайском (2086 гектаров) и Шаховском районах (2086 гектаров).

Всего в 2016 году запланирован ввод 60 тысяч гектаров аграрных земель.

Однако как корреспонденту ИА REGNUM пояснил Павел Баскатов, чтобы уйти от штрафных санкций собственники сельхозземель находят все новые законодательные уловки: обрабатывают землю «для вида» и составляют договора аренды сроком менее года.

«У нас по району ежегодно от двух до трех тысяч вводится в оборот, но одни вводятся, а другие бросаются и так по всей области и по всей старне, чтобы уйти от штрафных санкций это все происходит. Вот ввели землю в оборот, комиссия проехала, посмотрела: да, вспохали, отрекультивировали, а на следующие два года может ничего не делаться, а чрезе три года опять проверка и опять всковряют пару соток, а вроде отсичтали, что ввели в оборот, проверка прошла. Куча возможностей от контроля уйти в законодательстве. Еще меняют собственников земельных участков или делают договора каждый год, чтобы не регистрировать его в Росреестре», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, по данным правительства области, в регионе не используется около 250 тысяч гектаров пахотных земель сельскохозяйственного назначения. Всего с 2013 года в регионе ввели 162,3 тысячи гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель: в 2013 году — 49,1 тысячи гектаров; в 2014 году — 50,5 тысячи гектаров и в 2015 году — 62,7 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию затронул вопрос использования сельхозземель в регионах.

«Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашен, которые сейчас простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причем заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат», — отметил Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. «Предлагаю изымать у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их на аукционах тем, кто хочет и может возделывать их», — отметил тогда президент.