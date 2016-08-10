Лондон, 10 августа, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Британские учёные, занимающиеся исследованиями Марса в Открытом университете и Университете Лестера пришли к выводу, что когда-то в кратере Гейла (ударный кратер, названный в честь астронома-любителя Уолтера Фредерика Гейла), на красной планете находилась вода, пишет журнал Meteoritics & Planetary Science.

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Доказательства нахождения воды в кратере получены на основе данных, присланных с марсохода Curiosity. По мнению учёных, на Марсе когда-то находилась вода, которая, испаряясь, образовала минеральные жилы. Эти образования в настоящее время находятся на поверхности планеты. Вода на Марсе содержалась в озёрах.

Издание приводит мнение профессора Джона Бриджеса (Университета Лестера). «Вкус этой марсианской воды, вероятно, был довольно неприятный, в ней примерно в 20 раз больше сульфатов и натрия, чем обычно в бутилированной воде», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Curiosity обнаружил в камнях на Марсе оксиды марганца. Учёные сделали выводы, что в прошлом атмосфера планеты содержала гораздо больше кислорода, чем сейчас.