Вашингтон, 10 августа, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Во Флориде (США) полицейский во время обучения случайно застрелил женщину. Об этом, как передает Fox News, сообщил начальник полиции города Пунта Горда Том Льюис.

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«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от этого шокирующего происшествия, — отметил Льюис. — Если вы молитесь, то пожалуйста, молитесь за семью Мэри, и за тех пострадавших офицеров. Все, кто оказался затронут этим происшествием, находятся в состоянии глубокого шока и горя».

Начальник полиции уточнил, что несчастный случай произошел во время отработки сценария «стрелять или не стрелять», в котором используется учебное оружие.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.