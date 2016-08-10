Москва, 10 августа, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Чистый вывоз капитала частным сектором из России в 2016 году сохраняется на низком уровне. За январь — июль он сократился до 10,9 млрд долларов, тогда как за тот же период 2016 года составил 53,3 млрд долларов, сообщается на сайте Центробанка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В отличие от соответствующего периода 2015 года, когда определяющим компонентом чистого вывоза было погашение внешних обязательств, в 2016 году наблюдается некоторая активизация спроса прочих секторов экономики на внешние активы.

Профицит текущего счета платежного баланса в январе — июле составил 16,4 млрд долларов по сравнению с 50,6 млрд долларов годом ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года Банк России прогнозировал замедление оттока капитала из РФ. По данным ЦБ, положительные тенденции, появившиеся в российском платежном балансе в 2015 году, усилятся и приведут в 2016 году к снижению чистого оттока капитала из России примерно до $30−45 млрд.