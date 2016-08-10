Вывоз капитала из России сократился в 5 раз – ЦБ РФ
Москва, 10 августа, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Чистый вывоз капитала частным сектором из России в 2016 году сохраняется на низком уровне. За январь — июль он сократился до 10,9 млрд долларов, тогда как за тот же период 2016 года составил 53,3 млрд долларов, сообщается на сайте Центробанка РФ.
В отличие от соответствующего периода 2015 года, когда определяющим компонентом чистого вывоза было погашение внешних обязательств, в 2016 году наблюдается некоторая активизация спроса прочих секторов экономики на внешние активы.
Профицит текущего счета платежного баланса в январе — июле составил 16,4 млрд долларов по сравнению с 50,6 млрд долларов годом ранее.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года Банк России прогнозировал замедление оттока капитала из РФ. По данным ЦБ, положительные тенденции, появившиеся в российском платежном балансе в 2015 году, усилятся и приведут в 2016 году к снижению чистого оттока капитала из России примерно до $30−45 млрд.