Архангельск, 10 августа, 2016, 09:11 — ИА Регнум. 17 августа будут подведены итоги торгов на масштабную модернизацию эллинга №1 ПО «Севмаш». На контракт стоимостью почти миллиард рублей претендуют три компании — одна московская и две из Северодвинска. Все они уже прошли предквалификационный отбор, сообщает портал госзакупок.

armada-ndt.ru Севмаш

Реконструкция эллинга будет проводится в рамках технического перевооружения предприятия для строительства субмарин четвертого (четыре АПЛ проектов «Ясень» и «Борей» уже приняты в состав ВМФ России) и пятого поколений.

В цехах будут реконструированы кровля, стены, будут усилены металлоконструкции и повышена степень огнезащиты. Работы должны будут выполняться на действующем предприятии без остановки основного производства и выпуска продукции в стесненных условиях.

Максимальная стоимость контракта — 989,7 млн рублей. ООО «Спасатель» из Северодвинска готово исполнить его за 930,3 млн рублей, северодвинское ООО «Спецфундаментстрой» — за 934,7 млн, московская компания «Строй Групп» — за 979,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» («Севмаш») прекратил производство гражданской продукции. Завод будет полностью сосредоточен на выполнении гособоронзаказа.

Справка:

АО «ПО «Cевмаш» — один из крупнейших судостроительных комплексов России (входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»), динамично развивающаяся верфь, успешно сочетающая многолетний опыт судостроения и современный подход в производстве. Масштабная кораблестроительная программа реализуется на предприятии с 1939 года. За свою историю Севмаш передал Военно-морскому флоту страны 132 атомных, 36 дизель-электрических подводных лодок и 45 надводных кораблей.