Москва, 10 августа, 2016, 09:08 — ИА Регнум. В Москве легковой автомобиль насмерть сбил пешехода. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Пешеходный переход

Трагедия произошла в ночь на 10 августа на Кутузовском проспекте.

«На Кутузовском проспекте в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, — сказал источник. — Автомобиль сбил переходящего в неположенном месте пешехода, который от полученных травм скончался на месте».

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Другие подробности пока неизвестны.