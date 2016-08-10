Вашингтон, 10 августа, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Компания Facebook намерена вести борьбу с технологиями, отключающими показ рекламы для пользователей популярной соцсети, об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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По словам представителей Facebook, ненужные пользователям рекламные объявления мешают и отнимают время, однако использование специальных инструментов позволит демонстрировать пользователям рекламу из сферы их интересов.

Теперь блокировщики рекламы будут с трудом отслеживать объявления, а значит, пользователи соцсети будут вынуждены видеть предложения товаров и услуг, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, наибольший доход от рекламы компании приносят пользователи мобильной версии, где блокираторы рекламы работают с низкой эффективностью. Отмечается, что доля пользователей, использующих блокировку рекламы в браузерах, достигает 26%.