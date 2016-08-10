Мурманск, 10 августа, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Хаски-парк расположен в 10 км от села Ловозеро. Здесь туристы могут покататься на снегоходе, оленьей упряжке, пообщаться с собаками породы хаски. Ежегодно парк посещают до 4,5 тысячи человек. Поток туристов в парк ежегодно увеличивается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

skeeze Хаски. Собака

Старту проекта помогла областная субсидия, предоставленная в 2012 году для приобретения коттеджа, закупки мебели и другого инвентаря. Сегодня туристско-рекреационный комплекс «Лесная Елань» включает в себя деревянный чум, гостевой дом, вольеры для содержания ездовых собак породы сибирский хаски, а также парк снегоходов, снегоходные сани и сани для собачьих упряжек. В планах — строительство помещения для хранения снаряжения и переодевания туристов в теплое обмундирование и сувенирной лавки, в которой будут представлены работы ловозерских мастеров из кости, рога и меха оленя.

Саамская деревня Самь-Сыйт предлагает туристам познакомиться с колоритным саамским бытом, попробовать традиционные блюда. Зимой к услугам гостей — катание на оленьих упряжках. Этот проект также получатель областной субсидии. Строительство инфраструктуры комплекса продолжается. Сегодня на территории деревни готовится к открытию комфортный гостиничный дом. Разработан и специальный тур выходного дня с посещением Сейдозера и достопримечательностей саамской деревни.

«На Кольском полуострове есть возможности предлагать очень широкий спектр туристических продуктов. Особенным потенциалом в этом отношении обладает Ловозерский район. В Мурманской области развиваются четыре туристско-рекреационных кластера: Хибинский, Беломорье, Ловозерский и Печенгский. У каждого из них — свои «магниты», притягивающие туристов. Ловозерье — это, конечно, в первую очередь саамский колорит. При этом огромный туристический потенциал района раскрыт далеко не полностью», — отметила глава Мурманской области Марина Ковтун.