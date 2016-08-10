Челябинск, 10 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Руководство челябинской горбольницы №8 отменило свое решение о снижении зарплат медицинскому персоналу учреждения после обращения сотрудников в СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM.

gorspravka09.ru Медицина

После объявления нового главного врача челябинской ГКБ №8 Агаты Ткачевой о якобы вынужденном снижении зарплаты медицинским работникам больницы 2 августа в СМИ обратились медсестры учреждения. Они пожаловались на несправедливость снижения и так невысокой зарплаты. Зарплату 15 тысяч медсестра может заработать лишь с ночными дежурствами и подработками. А при снижении, объявленном в ГКБ №8 сотрудницы могут потерять до 5 тысяч.

Как сообщил Chelyabinsk.ru, главный врач больницы Агата Ткачева заявила: снижение коснется всех сотрудников. Вынужденность такой меры подтвердили и в управлении здравоохранения администрации Челябинска. Начальник управления Наталья Горлова заявила о законности и оправданности снижения заработной платы.

Вместе с тем руководству здравоохранения Челябинска и руководству ГКБ №8 напомнили, что действия по снижению зарплат медработникам повлекут за собой ответственность за неисполнение Указа президента РФ №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 7.12.2012 г.».

В руководстве ГКБ №8 от комментариев отказались, сославшись на необходимость согласовывать вопросы с вышестоящим руководством. В управлении здравоохранения администрации Челябинска после долгой волокиты ответили: «Все вопросы к ГКБ №8, и зарплату никто не снижал».

В профсоюзе ГКБ №8 сообщили, что шумиха в СМИ, в связи с планами руководства больницы по снижению надбавок к зарплате, поднята зря. «Никакого снижения нет, все вернули людям… сотрудникам. Все пересчитали обратно, и никакого снижения пока нет. Попытка была, но главный врач все отменила сама. Поэтому люди не получили даже расчетов, чтобы там уже было снижение. Все получили зарплату в полном объеме. Вся шумиха прекратилась», — сообщила председатель профсоюзного комитета ГКБ №8 Татьяна Френзюкова. Дополнительно в профсоюзе сообщили, что «ни в коем случае» никаких сокращений в учреждении не предполагается.

В челябинской ГКБ №6 сообщили, что ни зарплаты, ни персонал сокращать не планируется. Наоборот, существует потребность в кадрах. Средние зарплаты в ГКБ №6 даже превышают показатели в других учреждениях. «У врачей зарплата около 40 тысяч рублей, у среднего медперсонала — 23,4 тысячи рублей, у младшего — 16 тысяч», — сообщила старший экономист ГКБ №6 Светлана Устьянцева.

В клинике при Южно-Уральском государственном медицинском университете сообщили, что ситуация с зарплатой также остается прежней, никаких изменений нет.

Напомним, в мае 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указы, направленные на повышение уровня благосостояния граждан РФ, улучшения комфорта и безопасности проживания на территории России. Согласно планам, к 2016 году все дети 3−7 лет будут обеспечены местами в детских садах, к 2018 году зарплата врачей должна составлять 200% от средней по региону, а к 2020 году должны будут появиться 25 млн новых рабочих мест.