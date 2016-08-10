Москва, 10 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Самый главный итог встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для России заключается в том, что возобновляется сотрудничество России и Турции в энергетической сфере. Теперь работы по строительству газопровода «Турецкий поток» будут возобновлены как минимум на турецкой территории. Россия сможет поставлять в Турцию дополнительно как минимум 16 млрд кубометров газа в год (в 2015 году Россия поставила в Турцию около 28 млрд кубометров газа), если будет построена первая нитка газопровода. Для строительства второй нитки уже с целью поставок газа в Южную Европу необходимо согласие других потенциальных участников проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Так как предполагалось привлечь к участию в «Турецком потоке» Сербию, то у России теперь будут основания мягко намекнуть властям этой страны, что вступление в Евросоюз им форсировать не следует. Как изменится состав зарубежных участников проекта — большой вопрос. Но возобновление строительства «Турецкого потока» говорит о том, что вопрос о «Южном потоке», равно как и об участии в данном проекте Болгарии, теперь закрыт. По крайней мере до того, как Евросоюз станет сговорчивее, например, в плане отмены или хотя бы ослабления экономических санкций и т.д. Возобновляется сотрудничество и в сфере электроэнергетики: Россия теперь намерена достроить АЭС в Аккую, а Турция — обеспечить необходимую правовую базу для этого проекта.

Для Турции основные выгоды сотрудничества заключаются в том, что, во-первых, в России сейчас начнется продажа туров в Турцию, возобновятся чартерные авиарейсы между странами, что должно будет в течение 1−2 ближайших лет восстановить туристический поток из России в Турцию до докризисного уровня (он достиг максимума в 4,4 млн российских туристов в 2014 году, и 12% всех посещающих Турцию туристов были граждане России). При этом президент Эрдоган обещал взять безопасность туристов на курортах под свой личный контроль. Во-вторых, Турция заинтересована в скорейшей отмене российских экономических санкций, и Минэкономразвития России уже заявило, что до конца года Турция снова сможет экспортировать в Россию фрукты и овощи. Возобновится также ряд крупных строительных проектов турецких компаний в России.

Казалось бы, снова «мир, дружба, жвачка». Однако между двумя странами пока остается ряд неурегулированных вопросов, и главный из них сирийский. Ясно, что сейчас Россия играет главную роль на Ближнем Востоке, заручившись поддержкой законных властей Сирии, а также таких вечных оппонентов, как Египет и Израиль. Захочет ли амбициозный президент Турции признать новую реальность? Пока вопрос открыт.

С одной стороны, президент Турции в 2015 году во время трагического инцидента с самолетом предал Россию, хотя потом и извинился. С другой стороны, совсем недавно Эрдоган оказался предан своими же американскими партнерами, которые, по его собственным словам, стали инициаторами неудачной попытки переворота в Турции, и это могло послужить ему уроком на будущее. Но, возможно, усвоить эти уроки Эрдогану и Турции помешает членство этой страны в НАТО, откуда Турции будет непросто выйти, да и процедура выхода страны из этой организации как следует не прописана.

Однако, даже независимо от присутствия или отсутствия Турции в НАТО (присутствие более вероятно) Турция совместно с Россией получает выдающийся исторический шанс стать крупнейшим транзитером российского газа на юг Европы и поставлять в Европу от 16 до 32 млрд кубометров газа в год. Такую роль на мировом энергетическом рынке Турции никак нельзя упустить. Иначе Россия может найти других партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой главы государств ответили на вопросы прессы. Большое внимание уделялось вопросам экономического сотрудничества.