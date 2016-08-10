Каракас, 10 августа, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы возобновляют консультации со странами ОПЕК и Россией с целью стабилизации цен на черное золото. Об этом, как передает «МИР 24», сообщил президент страны Николас Мадуро.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня я выхожу на связь с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Саудом, — сообщил глава государства. — В ближайшие часы поговорю с эмиром Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани, направил послание президенту РФ Владимиру Путину, президентам Эквадора Рафаэлю Корреа и Ирана — Хасану Роухани».

По его словам, цель консультаций — помочь в умеренной стабилизации цен на нефть, которые могут и должны достичь $70 за баррель.

Мадуро добавил, что «справедливая» цена на черное золото устроит все мировые государства, так как «станет локомотивом глобального экономического роста».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня страны ОПЕК не смогли договориться о мерах регулирования объема поставок сырой нефти и цен. Несмотря на отсутствие консенсуса, представители организации утверждают, что картель все еще жизнеспособен.