Москва, 10 августа, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Котировки марки Brent 9 августа обновили максимум, поднявшись до уровня 45,75 доллара за баррель. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, нефть растет на фоне ожиданий того, что на встрече в сентябре стран-члены ОПЕК обсудят вопрос заморозки объемов добычи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Дополнительным фактором роста выступают комментарии министра энергетики Катара о том, что рынок нефти на пути к восстановлению баланса, даже, несмотря на недавнее падение цен на актив. Кроме того, после выхода данных по коммерческим запасам от API, цена на нефть марки Brent довольно резко развернулась и начала снижение в район уровня 43,40», — отметила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 10 августа, мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику после выхода данных о росте запасов сырья, которые обнародовал Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API). Так, по состоянию на 07.09 мск стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,02% — до $44,97 за баррель, цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,14% — до $42,71.