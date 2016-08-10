Благовещенск, 10 августа, 2016, 08:46 — ИА Регнум. В Амурской области сошли с рельсов два электровоза и головной вагон почтово-багажного поезда, следовавшего из Москвы в Владивосток, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Инцидент произошел на станции Ерофей Павлович в 5:15 мск 10 августа. Пострадавших нет, к настоящему времени завершаются восстановительные работы: два локомотива уже стоят на рельсах.

Поезда следуют по расписанию, причина ЧП устанавливается.