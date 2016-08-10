«Рубль может растерять запал»
Москва, 10 августа, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Пара USD/RUB, похоже, готовится к развороту. Постепенно иссякающий спрос на нефть дает основания полагать, что рубль тоже может растерять запал, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«9 августа он уже показал признаки ослабления с касанием 64,95 в течение дня. На ближайшее время все будет зависеть от макроэкономических данных из США: после публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти все внимание будет направлено на статистику от Минэнерго. Стоит отметить, что интерес будут представлять не только объемы нефти в подземных хранилищах, но и динамика добычи ресурса», — пояснила Афанасьева.
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«Если показатели окажутся слабее ожиданий, это позволит Brent возобновить кратковременный рост. Однако, потенциал движения вверх исчерпывается районом 45,90 долл./барр.ель поэтому уже в ближайшие дни по паре USD/RUB можно будет увидеть достижение отметки 66,00», — предположила эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 10 августа Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Курс доллара США установлен на отметке в 64,7848 рубля, он уменьшился на 29,51 копейки. Евро потерял 39,2 копейки и составил 71,7556 рубля. Цена нефти марки Brent снизилась на 0,02% — до 44,97 доллара за баррель.