Москва, 10 августа, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Пара USD/RUB, похоже, готовится к развороту. Постепенно иссякающий спрос на нефть дает основания полагать, что рубль тоже может растерять запал, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубли

«9 августа он уже показал признаки ослабления с касанием 64,95 в течение дня. На ближайшее время все будет зависеть от макроэкономических данных из США: после публикации отчета по запасам нефти от Американского института нефти все внимание будет направлено на статистику от Минэнерго. Стоит отметить, что интерес будут представлять не только объемы нефти в подземных хранилищах, но и динамика добычи ресурса», — пояснила Афанасьева.

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«Если показатели окажутся слабее ожиданий, это позволит Brent возобновить кратковременный рост. Однако, потенциал движения вверх исчерпывается районом 45,90 долл./барр.ель поэтому уже в ближайшие дни по паре USD/RUB можно будет увидеть достижение отметки 66,00», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 10 августа Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Курс доллара США установлен на отметке в 64,7848 рубля, он уменьшился на 29,51 копейки. Евро потерял 39,2 копейки и составил 71,7556 рубля. Цена нефти марки Brent снизилась на 0,02% — до 44,97 доллара за баррель.