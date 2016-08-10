Москва, 10 августа, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по Brent завершились 9 августа снижением на 0,42%. Покупателям не удалось подобраться к отметке $46. Цена вернулась к уровню $44,75 с $45,73 за баррель. Нефть подешевела в ответ на опубликованный прогноз Минэнерго США (EIA). Ведомство понизило прогнозную цену нефти Brent в 2016 году до $41,6 за баррель и повысило прогноз по среднему объёму добычи в стране в 2016 году до 8,73 млн баррелей с 8,6 млн баррелей в сутки в июле.

Нефтяная скважина

Сегодня, 10 августа, в Азии бочка Brent стоит $44,94 (-0.09%). В центре внимания участников рынка — данные о запасах нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. На фоне общего ослабления американского доллара по Brent ожидается повышение цен до 47,25 доллара за баррель 11 августа к закрытию торгов.

Что касается сегодняшнего дня, то покупателям необходимо закрепиться в зоне $45,50−45,80. Падение цен ниже $44,65 в текущих условиях недопустимо. В этом случае по нефти начнёт формироваться сложная коррекционная фигура, которая не позволит покупателям достигнуть отметки 47,25 к указанному времени.