Москва, 10 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги по рублёвым парам 9 августа закрылись незначительным ростом. Неудачная попытка Brent закрепиться выше $45,68 оказала негативное влияние на курс рубля. Российская валюта ослабилась к доллару на 0,23%, к евро — на 0,45%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

Рубль отреагировал укреплением на встречу президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств обсудили возможности возобновления всех ключевых направлений двустороннего сотрудничества — поставки продовольствия, возобновление чартерных рейсов между странами, а также снятие ограничений с турецких строительных компаний в РФ.

Сегодня, 10 августа, в Азии доллар сдаёт позиции по всему рынку. Есть предпосылки, что тенденция к его ослаблению сохранится. В первой половине дня ожидается умеренное снижение курса доллара. Давление на американца окажет Минфин РФ через аукционы. Ведомство проведёт два аукциона по ОФЗ двух выпусков на общую сумму 25 млрд рублей.

Вечером внимание участников рынка будет приковано к отчёту Минэнерго США по запасам нефти. Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за прошлую неделю повысились на 2,1 млн баррелей. Если запасы увеличатся, но снизится добыча нефти, то при дешевеющем долларе цена на нефть повысится, а с ней укрепится рубль. На 10 августа по паре доллар/рубль сохраняется цель на уровне 64 руб., евро/рубль — 71,00 рубль.