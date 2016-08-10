Волгоград, 10 августа, 2016, 07:59 — ИА Регнум. В международном аэропорту Волгограда полеты по России будет обслуживать новый терминал. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, к работе терминал С приступил с сегодняшнего дня, 10 августа.

аэропортволгоград.рф автор Олег Чеботарев Международный терминал в аэропорту Волгограда

Обслуживание рейсов внутренних авиалиний будет производиться в новом терминале, начиная с 10:00.

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Обновленному аэропорту Волгограда выберут новое имя

Напомним, в мае в канун Дня Победы в аэропорту Волгограда в тестовом режиме был запущен новый терминал международных воздушных линий. Это событие ознаменовало окончание строительных работ. Первым символическим пассажиром нового терминала стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он прошел по маршруту будущих пассажиров, начиная от входа и заканчивая залом прилета.

В терминале предусмотрено три этапа досмотра багажа и негабаритного груза. Пропускная способность аэровокзала значительно возросла и составит 300 человек в час, что в три раза больше пропускной способности старого терминала.

Как сообщало ИА REGNUM, новый терминал был построен с нуля. Его площадь составляет 10 тыс. кв. метров. Строительство было начато в июне 2014 года, а ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал текущего года.

Кроме того, 21 июля принимать и отправлять все рейсы в воздушной гавани Волгограда начали с новой взлетно-посадочной полосы. Старую взлетку законсервировали. К концу 2017 года здесь должны появится вторая взлетно-посадочная полоса, оборудованная по IIIА категории ИКАО, новые здания международного терминала и терминала внутренних линий, оборудован пограничный пункт для приема и отправления международных авиарейсов.