Копейск, Челябинская область, 10 августа, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Использование плаката «Родина-мать зовёт!» в качестве рекламы услуг по установке газового отопления на территории Челябинской области признано незаконным. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

Ираклий Моисеевич Тоидзе. Родина мать — зовет! (фрагмент ) 1941

«Комиссия Челябинского УФАС России вынесла решение о признании рекламы услуг по установке газового отопления с использованием изображения агитационного плаката времен Великой Отечественной войны ненадлежащей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что рекламный плакат был изготовлен и размещён в интересах фирмы ООО «Мастер проф» на световой опоре возле дорожной полосы в городе Копейске (Челябинская область) по адресу проспект Победы, дом 76. Изображение женщины, символизирующей Родину, которая призывает сыновей встать на пути фашистской орды (знаменитый плакат, созданный художником Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года), использовалось рекламодателями для агитации по установке газового отопления. На плакате под изображением женщины размещён телефон.

В УФАС подчеркнули, что указанная реклама не соответствует требованиям российского рекламного законодательства, так как «рекламирование услуг коммерческой организации в сравнении с известным историческим образом может принижать значимость исторических событий и памятных лет, а также являться оскорбительным как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и по отношению к памяти участников боевых действий 1941−1945 годов».

В ведомстве пояснили, что рекламное законодательство не допускает применение оскорбительных образов в отношении символов российского государства, к которым относятся флаги, гербы, гимн. То же самое касается объектов культурного наследия народов РФ — памятников истории и культуры.

«Челябинское УФАС России выдало ООО «МАСТЕР ПРОФ», являющемуся рекламодателем, предписание о прекращении распространения указанной рекламы», — уточнили в пресс-службе.

Рекламная фирма обязана до 31 августа предъявить доказательства своей законопослушности — подтвердить, что предписание УФАС исполнено. В ведомстве подчеркнули, что в отношении ООО будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России в течение этого года общественность была возмущена рядом актов вандализма и оскорблений в адрес ветеранов Великой Отечественной войны. Так, 9 марта в городе Армавире (Краснодарский край) две девушки подожгли табак для кальяна от Вечного огня, засняли акт вандализма и выложили фото в соцсети.

В марте жительницу Астрахани оштрафовали за оскорбление участника Великой Отечественной войны: она назвала участника войны и его супругу «фашистами».

5 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна пресекать любые попытки принизить её роль в победе в Великой Отечественной войне.

Плакат «Родина-мать зовёт!» является символом сопротивления советского народа фашизму в Великой Отечественной войне. Между тем на использование символики этого плаката уже не раз посягали представители бизнеса для продвижения своих товаров. 7 ноября 2013 года Калининградское УФАС признало нарушением рекламного законодательства использование образа с плаката «Родина-мать зовет!» для продвижения товара.

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