Владивосток, 10 августа, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Руководство Владивостокского морского торгового порта намерено в ближайшее время сократить 59 докеров из-за значительного спада грузооборота. В столице Приморья прошел митинг с требованием сохранить рабочие места, коллектив поддержал губернатор Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

morvesti.ru Cвободный порт Владивосток

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Руководство порта заявило о том, что из-за значительного спада грузооборота вынужденно экономить и поэтому намерено сократить 59 докеров контейнерного терминала.

Порядка 300 человек вышли на митинг в поддержку работников порта с плакатами «Нет произволу со стороны работодателя», «Мы против сокращений!».

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К митингующим обратился представитель краевой администрации, который сообщил, что удалось договориться с руководством порта об отсрочке сокращений на две недели. Увольнение запланировано на 13 сентября. Сейчас его перенесли на 1 октября. Судя по всему, краевым властям не нужны сокращения в порту накануне единого дня голосования, 18 сентября, когда в Приморье помимо депутатов Госдумы РФ VII созыва изберут новый состав краевого Законодательного собрания.

«Проблема находится лично на контроле у губернатора Владимира Миклушевского», — сообщил директор департамента внутренней политики администрации Приморского края Александр Плотников.

Отметим, что руководство порта заявляет, что заменит сокращенных докеров на более выгодных для предприятия сотрудников. Так, сегодня работу штатных сотрудников с зарплатой 128 тысяч рублей готовы выполнять сторонние организации за 50 тысяч рублей в месяц.

Введение режима порто-франко во Владивостоке, наоборот, должно было в значительной степени увеличить грузооборот. Пока этого не произошло, руководство вынуждено прибегать к таким не популярным мерам.

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральный закон «О Свободном порте Владивостока» вступил в силу 13 октября 2015 года. Тем не менее введение одной из ключевых преференций порто-франко откладывается с 1 января. По сей день не заработал упрощённый визовый режим для иностранных граждан. На десятом месяце действия режима Свободного порта Владивостока в Корпорации развития Дальнего Востока зарегистрировали 100-ю заявку от потенциальных резидентов. Инвесторы намерены реализовать проекты на сумму 167 миллиардов рублей.

В начале июля президент РФ Владимир Путин одобрил законодательные поправки относительно расширения режима порто-франко на ключевые гавани Дальнего Востока. В Хабаровском крае — Ванинский муниципальный район, на Сахалине — Корсаковский ГО, на Камчатке — Петропавловск-Камчатский, на Чукотке — город Певек. В Приморском крае режим распространился ещё и на Лазовский муниципальный район.