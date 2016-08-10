Вашингтон, 10 августа, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Российский и американский скульптор Эрнст Неизвестный скончался в возрасте 91 года в Нью-Йорке (США). Об этом сообщил журналист Олег Сулькин на своей странице в соцсети Facebook.

culture.ru Эрнст Неизвестный в мастерской

«Умер Эрнст Неизвестный, — написал Сулькин. — Я пока ничего не могу сказать, слезы подступают… Это огромная потеря — для русской культуры, для всех, кто знал этого необыкновенного человека».

Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске (Екатеринбурге). Был тяжело ранен в боях во время Великой отечественной войны, признан погибшим и награжден «посмертно» орденом Красной звезды.

С 1946-го по 1947 год учился в Академии художеств в Риге, в 1954 году окончил Московский художественный институт имени Сурикова. В 1962 году работы Неизвестного вызвали критику со стороны первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, однако именно он позднее создал знаменитое надгробие экс-генсеку на Новодевичьем кладбище.

В середине 70-х Неизвестный эмигрировал в Швейцарию, а в 1977 г. скульптор переехал в США. В 1990-е годы скульптор вернулся в Россию и создал ряд своих значимых скульптурных произведений.

Эрнст Неизвестный знаменит своими скульптурами «Древо жизни» в Москве, «Прометей» в пионерском лагере Артек (1966), «Цветок лотоса» у Асуанской плотины в Египте (1971), мемориал «Память шахтерам Кузбасса» в Кемерово и «Маска скорби» в Магадане. Также является создателем статуэтки ТЭФИ.

tourbina.ru Мемориал «Память шахтерам Кузбасса»

В последние годы жизни Эрнст Неизвестный жил в Нью-Йорке и работал в Колумбийском университете.

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