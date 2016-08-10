Улан-Удэ, 10 августа, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов должен организовать проведение круглых столов, где эксперты и ученые обсудят вопросы загрязнения Байкала, распространения водоросли спирогира. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, такое поручение министру на совещании дал глава региона Вячеслав Наговицын. По его словам, к дискуссии необходимо пригласить ученых и экспертов из Бурятии и Иркутской области.

Озеро Байкал

«Пока эксперты выступают с противоречивыми мнениями. Судя по некоторым публикациям, развивается не спирогира, а другая нитчатая водоросль. За неделю публикуется до 10 различных предложений — один предлагает использовать химикаты, другой — что нужно засадить берег деревьями, чтобы затенить берег. Третий говорит, что если мы это сделаем, то часть рыбы погибнет», — отметил глава республики. Необходимо ответить на вопрос, что является причиной загрязнения Байкала, выработать экспертные решения и уже затем предпринимать необходимые меры, сказал он.

Планируется, что круглые столы пройдут под председательством Сафьянова с участием Наговицына.

Также на совещании обсудили экологические вопросы. Уточняется, что правительство региона должно проанализировать работу очистных сооружений. Кроме того, необходимо провести совещания с владельцами турбаз и других объектов размещения туристов, расположенных в зоне Байкала, по вопросам работы и использования очистных.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, экологическая безопасность озера Байкал стала одной из центральных тем на совещании с участием генпрокурора РФ, которое прошло в Бурятии 5 августа. По словам представителя Генпрокуратуры РФ Ольги Шамшиной, угрозу экобезопасности озера создает текущая хозяйственная деятельность промышленных предприятий, промышленные отходы, оставшиеся после ликвидации ряда производств.

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По оценкам специалистов, одним из серьезных источников загрязнения основного притока озера — реки Селенги — являются очистные сооружения города Улан-Удэ. Качество их работы не соответствует предъявляемым требованиям, отметила Шамшина. В связи с этим глава Улан-Удэ получил прокурорское представление. Суд обязал «Водоканал» обеспечить надлежащее качество очистки сточных вод.