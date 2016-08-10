Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Олимпийская сборная России по итогам четвертого дня Игр-2016 в Рио-де-Жанейро поднялась с седьмого на пятое место в неофициальном медальном зачете. В копилке России три золотые медали, шесть серебряных и три бронзовые.

PublicDomainPictures Олимпиада в Рио-де-Жанейро

«Золото» 9 августа сборной принес дзюдоист Хасан Халмурзаев, в весовой категории до 81 кг. он одержал победу над представителем США Трэвисом Стивенсом.

«Серебро» в копилку сборной добавили гимнастки: женская сборная по спортивной гимнастике в составе Ангелины Мельниковой, Дарьи Спиридоновой, Илии Мустафиной, Седы Тутхалян и Марии Пасеки победила в командном многоборье.

На первом месте по медалям сборная США — спортсмены завоевали девять золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей. На втором месте — Китай (8,3 и 6), также Россию опережают Венгрия (4,1 и 1) и Австралия (4,0 и 5).