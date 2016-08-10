Лондон, 10 августа, 2016, 07:29 — ИА Регнум. По своей мощи российская армия превосходит вооруженные силы Великобритании после модернизации войск, проведенной Москвой, сообщает The Guardian со ссылкой на секретные документы.

mil.ru Военнослужащие призыва ВС РФ

По оценке командования армии Соединенного Королевства, российские виды вооружения, в том числе ракетные установки и системы ПРО, обладают большим потенциалом, чем их британские эквиваленты. В докладе также добавляется, что Соединенное Королевство и союзники Лондона по НАТО «с трудом догоняют» Россию в области использования электронных средств противодействия вражеским беспилотникам и нарушения других военных передач.

Доклад опубликован в марте, он подготовлен под руководством генерала Ника Картера. Предположительно, он основан на учениях, проведенных на Украине.

«Армия Великобритании проводит регулярные ревизии потенциальных сценариев для повышения готовности как для сохранения влияния Соединенного Королевства, так и защиты нашего народа», — отметил официальные представитель армии.

В докладе также указывается, что до военнослужащих необходимо донести, что использование таких платформ, как Facebook и Twitter, в ходе учений опасно, поскольку с их помощью могут проводиться манипуляции.

По мнению составителей доклада, целями России на Украине является использование «новых методов ведения войны, а также тестирование современных и запрещенных видов вооружения». Авторы также предлагают пути противодействия новой «гибридной стратегии ведения электронной войны», а также её БПЛА, пропаганде и артиллерии.