Владивосток, 10 августа, 2016, 06:42 — ИА Регнум. На покупку одного квадратного метра в Приморье нужно почти 2 месячных зарплаты, а в Хабаровском крае — 1,5. Регионы отличились среди дальневосточников самым недоступным жильём, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных исследования, проведённого аналитическим центром SRG.

novostroyki-ykt.ru Жилой квартал

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Эксперты соотнесли среднюю цену квадратного метра на вторичном рынке со среднемесячной зарплатой жителей регионов Дальнего Востока. Так, на Сахалине, в ЕАО и Амурской области, чтобы зарабатывать на один квадратный метр нужно примерно 1,3 месяца, в Якутии — чуть больше одного, а на Камчатке и в Магаданской области цена квадратного метра ниже средней зарплаты.

Аналитики также выяснили, что в Дальневосточном федеральном округе продают самое дорогое жильё среди регионов России, и средняя стоимость метра составляет 60,4 тысячи рублей за квадрат. Больше всего стоят метры на Сахалине — 88,95 тысячи рублей. На втором месте в ДФО Приморский край (69,77 тысячи), на третьем — Якутия (68,32). Немного дешевле средней дальневосточной цены жильё на Камчатке (58,28 тысячи рублей), в Хабаровском крае (56,1 тысячи) и Магаданской области (55,18 тысячи), а самые бюджетные метры — в Приамурье и ЕАО (44,69 и 42,12 тысячи рублей соответственно).

Не смотря на то, что цены на жильё в Сахалинской области и Якутии самые высокие на Дальнем Востоке, они продолжают расти — на 1,03% и 2,31% с начала года соответственно. При этом за июль цена квадратного метра в Якутии выросла на 0,36%, на Сахалине — на 1,96%. Но наиболее существенные изменения происходили в Камчатском крае и Магаданской области, где средняя стоимость жилой недвижимости снизилась с начала 2016 года на 10,3% и 7,1% соответственно, за июль — на 2,3% и 3,6%. В Хабаровском крае с начала года цены уменьшились почти на 3%, в ЕАО — на 1,34%, в Приморье — на 1,06%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии, Приморье и на Сахалине дороже всего в ДФО стоят и дома. При этом Якутия замыкает пятёрку регионов России в рейтинге федерального портала «Мир квартир», составленном на основании цены квадратного метра индивидуального жилья. Средняя цена квадратного метра дома в республике составляет 61,1 тысячи рублей, и продолжает расти. Увеличивается стоимость домов и в Магаданской области — за полгода на 19,8%, средняя цена 6,4 миллиона рублей. А Приморье и Сахалин за полгода продемонстрировали одно из самых сильных в стране снижение цен на дома — на 33,5% и 26,9% соответственно. В итоге средняя цена дома в Приморском крае упала до 6,7 миллиона рублей, в Сахалинской области — до 6 миллионов.