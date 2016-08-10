Пекин, 10 августа, 2016, 06:12 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки в 6,653 юаня за доллар, таким образом, национальная валюта КНР укрепилась сразу на 64 базисных пункта.

ИА REGNUM Доллар

Главный финансовый регулятор Китая укрепил юань вскоре после серьезного снижения курса в конце июля. 2 августа курс юаня к доллару США составил 6,6451 юаня за доллар, пишет «Чжунго жибао».

Народный банк Китая активно поддерживает национальную валюту, прибегая к операция обратного РЕПО. В конце июля Центробанк КНР влил в национальную экономику более $4,49 млрд. Принятые меры направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 августа паритетный курс юаня к доллару США снизился на 0,37% до отметки 6,6444 юаня за доллар.