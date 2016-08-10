Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 05:42 — ИА Регнум. Российский пловец Антон Чупков вышел в финал Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров брассом. По итогам двух полуфинальных заплывов он показал шестой результат — 2 минуты 8,08 секунды

insidethegames.biz Антон Чупков

Другой российский пловец Илья Хоменко занял десятое место с результатом 2 минуты 9,73 секунды и не прошёл в финал.

Первое место занял японец Иппей Ватанабе, установив при этом олимпийский рекорд — 2 минуты 7,22 секунды.

Финал состязаний в этом виде программы состоится в среду, 10 августа.