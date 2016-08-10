Пекин, 10 августа, 2016, 05:12 — ИА Регнум. Центральная газета Народно-освободительной армии Китая «Чжунго цзюньван» опубликовала статью о выборе основного танка КНР. Большинство военных обозревателей сошлись во мнении о том, что самым массовым танком Китая станет уже проверенный Type-96B.

xilu.com Китайский танк Type-96В

«Type-96B является наиболее современным и передовым танком семейства Type-96. Данный танк принадлежит бронетехнике третьего поколения и ничем не уступает российской и американской технике», — заявил авторитетный военный эксперт Гао Чжо.

Аналитик отметил, что, вероятнее всего, НОАК развернет массовое производство Type-96B, которые заменят такие старые модели, как Type-59 и Type-69. Международная публика смогла лично оценить боеспособность Type-96B во время Танкового биатлона, проводимого на полигоне Алабино в России, пишет «Чжунго цзюньван».

По состоянию на конец 2015 г. в КНР насчитывалось более 7 тыс. танков, в том числе около 2000 Type-96S и Type-96As, а также около 600 Type-99S и Type-99As. Кроме того в ряде военных частей на вооружении стоит морально устаревшая техника 1980-х годов. Танки семейства Type-99 являются самыми современными, однако высокая стоимость их производства лишает Type-99 возможности стать самым массовым танком в НОАК.

«Type-96В является самым лучшим соотношением цены и боевых характеристик. На мой взгляд, Type-96В является наиболее верным способом модернизировать бронетанковые силы НОАК», — отметил редактор военного журнала Weaponry Хуан Гочжи.

Танки Type-96 были приняты на вооружение в 1997 г. Type 96 наряду с новейшим Type 99 составляют основу бронетанковых частей НОАК. Тип 96 стал первым китайским танком, оснащенным 125-мм гладкоствольной пушкой и автоматом заряжания. Двигатель мощностью 1000 л.с. способен разгонять танк до 65 км/ч по шоссе и до 40 км/ч по пересеченной местности. Запас хода Type-96 составляет не менее 400 км.