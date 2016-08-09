Москва, 10 августа, 2016, 02:57 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий продолжает соблюдаться в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Война

За сутки российской стороной зафиксировано шесть нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов населённые пункты Хауш-Насри, Барза, Джаубар, Дума, Кабун в провинции Дамаск. В провинции Латакия формированиями вооружённой группировки «Ахрар Аш-Шам» обстреляна крепость Шиллиф», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства и миномётов обстреляли кварталы Хай-эль-Ансар, Хай-эль-Антар, Лерамон, газовый и цементный заводы, торговый центр «Кастелло» и аэропорт «Эн-Найраб». Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Хайуш-эль-Фара, Кабун, Джаубар, Арбил, Абд-Бейнури, Хутейта-эль-Джараш и Хан-эш-Ших. В провинции Хама террористами был обстрелян аэродром «Хама», — информируют в Минобороны.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.