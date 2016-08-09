Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Три вертолета, которые более суток не могли вылететь из Долины гейзеров на Камчатке, вечером во вторник, 9 августа все же доставили в Петропавловск-Камчатский более 70 туристов, которые провели в уникальном уголке природы вместо положенных двух часов более суток. Они застряли там из-за испортившейся погоды, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Einar Fredriksen Долина гейзеров. Камчатка

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Все туристы приехали в хорошем настроении. Произошедшее они восприняли как приключение.

«Мы знали куда мы ехали. Мы ехали на Камчатку. Специально для того, чтобы насладиться этой уникальной природой. Лишнее время в Долине гейзеров — это радость для нас, а не проблема», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из туристов Оксана Федоровна.

«Ощущения приключения. Ты понимаешь, что ты один из тех немногих, кто видел эти красоты. Это невероятное приключение», — поделился впечатлениями Виктор, который отдохнул в Долине гейзеров с семьей.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Кроноцком заповеднике, все туристы доставлены в город. Никто не пострадал и не остался голодным. Более того, все путешественники, благодаря плохой погоде, теперь могут записать в свои дневники тот факт, что они праздновали 75-летие со дня открытия Долины гейзеров в самой Долине. Праздник как раз отмечали во вторник, 9 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, три вертолета с туристами отправились в Долину гейзеров, которая считается главным пунктом для посещения у приезжающих на полуостров туристов, еще в понедельник днем. Однако испортилась погода и вылет обратно был отложен. Распогодилось только к вечеру вторника, тогда путешественники и вернулись в Петропавловск. Среди туристов были в основном приезжие из других регионов страны, а также восемь иностранцев.