Вашингтон, 10 августа, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Компания Apple зарегистрировала первое в истории «военное» приложение для смартфона, предназначенное для управления двухсоставными военными грузовиками. Об этом 10 августа, со ссылкой на Офис патентов и торговых марок США, сообщает CNN.

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Сообщается, что программное обеспечение, зарегистрированное Apple, было разработано BAE Systems Hägglunds Aktiebolag, шведской «дочкой» крупной международной частной военной компании. Приложение предназначено для управления крупными военными грузовиками типа шведского Bv 202, две независимые части которых соединены подвижным шарниром. Программа может управлять осями грузовика в автоматическом режиме, либо изменять направление осей по желанию «оператора смартфона».

Журналисты отмечают, что пока неясно, будет ли технология использоваться в чисто военных целях, или же Apple планирует её мирное использование — как это в своё время случилось с GPS-навигацией или системами автопилота. Представители ВАЕ Systems и Apple не стали комментировать информацию о патенте.