Нью-Йорк, США, 10 августа, 2016, 02:10 — ИА Регнум. В Нью-Йорке на 92-м году жизни скончался известный российский и американский скульптор Эрнст Неизвестный. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Олег Сулькин.

pikabu.ru Эрнст Неизвестный

Эрнст Неизвестный родился в 1925 году в Екатеринбурге. Родители были репрессированы в 1930-е годы. В 1943 году добровольцем ушёл на фронт. Был тяжело ранен, его ошибочно сочли погибшим и за проявленные мужество и героизм наградили орденом Красной Звезды.

С 1946-го по 1947 год учился в Академии художеств Латвийской ССР, в 1954 году окончил Московский художественный институт имени Сурикова. В 1955 году стал членом Союза художников СССР, а в 1962 году — исключён после конфликта с Никитой Хрущевым на выставке «К 30-летию МОСХа». Вплоть до 1976 года занимался художественной деятельностью в СССР, в 1976 году эмигрировал в Швейцарию, а год спустя переехал в США.

В 1996 году Эрнст Неизвестный был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «за выдающиеся заслуги в развитии изобразительного искусства», а в 2000 году — орденом Почёта «за большой вклад в развитие изобразительного искусства».

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