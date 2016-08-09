Вашингтон, 10 августа, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон потратил на рекламу 52 млн долларов, тогда как кампания кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа до настоящего времени не вложила в рекламу ни центра, передаёт NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль

При этом, как сообщается, группы поддержки Дональда Трампа затратили на рекламу 8 млн долларов, а группы поддержки Хиллари Клинтон — 39 млн долларов.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным социологических опросов, опубликованным на прошлой неделе, кандидат от демократов опережает респуликанского кандидата по популярности на 8−10%.

Так, общенациональный опрос, проведённый телеканалом Fox News, показал, что отдать свой голос на президентских выборах за Хиллари Клинтон готовы 49% опрошенных, а за Дональда Трампа — 39%.

По данныем опроса, проведённого агентством Reuters и международным социологическим центром Ipsos, Хиллари Клинтон имеет поддержку 43% граждан, а Дональд Трамп — 35%.

Напомним, выборы президента США должны состояться 8 ноября 2016 года.

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