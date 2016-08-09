Тронхейм, Норвегия, 10 августа, 2016, 01:13 — ИА Регнум. Футболисты мадридского «Реала» выиграли Суперкубок УЕФА, одержав победу в финальном матче над «Севильей». Встреча двух команд, проходившая на стадионе «Леркендал» в норвежском городе Тронхейме, завершилась со счётом 3:2

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Основное время матча завершилось вничью — 2:2. Голы в составе «Реала» забили Марко Асенсио и Серхио Рамос, в «Севилье» отличились Франко Васкес и Евгений Коноплянка.

В дополнительное время, на 93-й минуте матча победный для «Реала» гол забил Даниэль Карвахаль.

Завоёванный трофей стал для мадридского «Реала» уже третьим в истории.