Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро с результатом 176,688 балла.

Олимпийские игры — 2016

За российскую команду выступали Ангелина Мельникова, Алия Мустафина, Мария Пасека, Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян.

Золото выиграли гимнастки из США, а бронза досталась представительницам Китая.

С учётом результата российских гимнасток на счету олимпийской сборной России — 12 медалей: три золотые, шесть серебряных и три бронзовые.