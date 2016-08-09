Киншаса, 10 августа, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Военный вертолёт Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республики Конго (MONUSCO) потерпел крушение 9 августа на востоке страны, передаёт Agence France-Presse.

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Сообщается, что инцидент произошёл в аэропорту города Бени провинции Северное Киву. Вертолёт украинского производства, отправлявшийся на выполнение операции, упал при взлёте. Никто из находившихся на борту при этом не пострадал.

Для выяснения причин крушения вертолёта и оценок возможностей дальнейшей эксплуатации машины организовано специальное расследование.