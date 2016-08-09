Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 00:00 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев победил в финальном поединке американца Трэвиса Стивенса и завоевал олимпийское золото, сообщает «Лайф».

Флаг России

Для победы в финальном поединке нашему спортсмену понадобилось три минуты. Схватка завершилась чистой победой нашего борца. Великолепным контрприемом Хасан Халмурзаев бросил американского дзюдоиста на лопатки. Напомним, что в полуфинальном поединке российский спортсмен также одержал чистую победу.

Ранее 22-летний российский дзюдоист выиграл Универсиаду в Кванджу, а в 2016 году стал победителем чемпионата Европы в Казани.

Эта золотая медаль станет одиннадцатой по счету в копилке российской сборной. Теперь она занимает четвертое место в общем зачете.