Рим, 9 августа, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Неуважительный заголовок на первой странице газеты о проигрыше итальянских спортсменок на Олимпиаде в Рио стоил поста главному редактору итальянского издания Quotidiano Sportivo Джузеппе Тасси, сообщает НТВ.

Пишущая машинка

8 августа издание напечатало статью об итальянской сборной по стрельбе из лука, не завоевавшей на Олимпиаде ни одной медали. Материал был опубликован под заголовком «Трио толстушек упускает олимпийское чудо». «Толстушками» автор статьи назвал спортсменок Гуэндалину Сартори, Лучиллу Боари и Клаудию Мандию.

Столь изящный юмор вызвал бурную реакцию пользователей социальных сетей, посчитавших заголовок оскорбительным. Президент итальянской Федерации стрельбы из лука Марио Скарцелла написал открытое письмо гланому редактору газеты Джузеппе Тасси, в котором выразил свое возмущение подобным текстом.

И хотя Тасси поспешил заявить, что журналисты таким образом хотели лишь выразить дружеское расположение спортсменкам, руководство издательской группы Poligrafici Editoriale, в которую входит Quotidiano Sportivo, приняло решение об увольнении Джузеппе Тасси с поста главного редактора издания.