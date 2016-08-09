Дамаск, 9 августа, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций в очередной раз потребовала соблюсти 48-часовой режим прекращения огня в осаждённом сирийском городе Алеппо для доставки гуманитарной помощи, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Минобороны.рф Угощение

Работники благотворительных организаций все ещё не имеют доступа к городу из-за плохих условий безопасности, говорит координатор по оказанию чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Они смелы, но не хотят совершить самоубийство, говорит он.

ООН необходимо обеспечить безопасность для гуманитарных конвоев, добавил О'Брайен.