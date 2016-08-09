Рим, 9 августа, 2016, 23:23 — ИА Регнум. В Милане складывается чрезвычайная ситуация из-за постоянно прибывающих с юга мигрантов, ситуацию усложняет закрытие границ на границе с Францией в городе Вентимилья, городе просто не хватает мест для принятие мигрантов. Об этом 9 августа сообщают итальянские СМИ. Мэр Милана Беппе Сала рассматривает с префектом города Алессандро Марангони возможность использовать палатки для размещения мигрантов, он также сообщил, что обсуждал с министром обороны Пинотти возможность разместить мигрантов в бывших казармах, площадь которых позволяет разместить большее количество мигрантов.

Беженцы продолжают прибывать

Мэр города сделал официальное заявление, опубликованное на сайте администрации, в ответ на многочисленные нападки от правоцентристов. В заявлении он успокоил граждан и сообщил, что ситуация с мигрантами в городе находится под полным контролем компетентных органов. В настоящее время в Милане в различных структурах проживает 3 200 человек, мэр пообещал, что прибывающих беженцев будут размещать в палатках на окраине города. Однако, Беппе Сала пришлось признать, что такое количество мигрантов Милан никогда не принимал.

За прошедшие выходные дни в Милане пришлось установить еще 200 спальных мест в центрах приема, которые уже принимают более 1700 человек.

«Чрезвычайная ситуация является общеевропейской, — передает слова мэра газета La Repubblica. — Я до сих пор не понимаю оппозицию губернатора Роберто Марони, который против использования бывших павильонов Экспо в качеств базового лагеря для размещения мигрантов, но я думаю, что с сентября мы сможем использовать их, несмотря на голоса оппозиции. У нас нет альтернативы, мы находимся в постоянном связи с Римом и с правительством, чтобы контролировать ситуацию».

Однако, как подтверждают различные комментарии местных жителей и публикации в социальных сетях, ситуация в Милане остается критической. Особенно много мигрантов в приемном центре у железнодорожного вокзала, который в субботу вечером принял на ночь 450 человек, несмотря на наличие только 150 кроватей. Так многие мигранты просто вышли на улицу и спали на газонах.

5 августа почти 200 мигрантов устроили протесты в городе Вентимилья на границе с Франицей. Они требовали открыть границы и жаловались на условия содержания в приемных центрах Италии. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Один сотрудник полиции погиб от инфаркта во время разгона демонстрации. Многих мигрантов итальянским спецслужбам удалось вывезти в другие области Италии, некоторые бежали в другие города, в частности, в Милан.