Москва, 9 августа, 2016, 23:09 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) разрешил российской байдарочнице Елене Анюшиной принять участие в Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает НТВ.

Олимпийские Игры — 2016

Если это решение CAS одобрит Международный олимпийский комитет (МОК), к Олимпиаде будет допущена и партнерша Анюшиной по байдарке Кира Степанова.

Поступление новой информации о пересмотре проб инициировало допуск Анюшиной, что дает российской сборной возможность заявить К-2 и К-1 на 500 м. Теперь Всероссийская федерация гребли ждет решения комиссии МОК. Так как партнерша Анюшиной Кира Степанова не была отстранена от Олимпиады, то в этом случае восстановятся и заявки.

Напомним, Международная федерация каноэ (ICF) отстранила от участия в Олимпиаде двоих российских каноистов и троих байдарочников, в том числе Анюшину, по причине простого упоминания их имен в докладе так называемой «независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства» (WADA) под руководством Ричарда Макларена.