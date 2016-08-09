Брюссель, 9 августа, 2016, 22:58 — ИА Регнум. НАТО официально не считает сближение между Турцией и Россией событием, внушающим тревогу, пишет Bild.

Кукрыниксы. НАТО

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг неоднократно высказывался о том, что для НАТО было бы важным оставить открытыми каналы связи с Россией, сообщил пресс-секретарь блока. В Брюсселе считают Турцию ценным союзником, добавил он.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Санкт-Петербург, чтобы провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Визит призван положить конец разногласиям, вызванным из-за сбитого турками 24 ноября российского бомбардировщика Су-24 над небом Сирии.