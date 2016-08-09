Москва, 9 августа, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Сообщается, что лидеры двух стран договорились наладить диалог по линии спецслужб, которые занимаются проблемой обеспечения авиационной безопасности, а также запланировали в ближайшем будущем провести личную встречу.

Подчеркивается, что Мэй и Путин выразили неудовлетворённость нынешним уровнем российско-британских отношений в политической и торгово-экономической сферах. Было условлено активизировать работу по ряду направлений.

Кроме того, Мэй подтвердила намерение Великобритании принять участие на «солидном уровне» в торжествах по случаю 75-летия годовщины прибытия в Архангельск спустя несколько недель после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз первого британского Северного конвоя.