Тронхейм, Норвегия, 9 августа, 2016, 22:41 — ИА Регнум. Полузащитник «Реала» Марко Асенсио уже открыл счет в матче против «Севильи» за Суперкубок Европы, сообщает «Спорт-Экспресс».

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На 21-й минуте игры хавбек, получив мяч и обработалв его, ударом из-за пределов штрафной площадки поразил верхний угол ворот соперников.

Обе команды выступают в ослабленном составе. Криштиану Роналду не выступает в составе «Реала» из-за травмы колена, полученной в финале Евро-2016, а другим лидерам мадридского клуба, Гарету Бейлу, Тони Кроосу и Пепе, предоставлен дополнительный отпуск после чемпионата Европы.

В свою очередь, «Севилья», ранее оставшаяся без Унаи Эмери, вышла на матч без Гжегожа Крыховяка, Кевина Гамейро, Эвера Банеги и Коке, покинувших клуб летом.