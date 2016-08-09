Солт-Лейк-Сити, США, 9 августа, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Один из организаторов акции против произвола полиции в штате Юта (США) говорит, что около 100 человек примут участие в демонстрации, передаёт ABC News. В ночь 9 июля они будут протестовать против решения прокурора об оправдании двух офицеров полиции, застреливших подростка в феврале.

Marcela Американская полиция

Стивен Майкл Кристиан из движения «Utah Against Police Brutality» заявил, что прокурор округа Солт-Лейк-Каунти — Сим Гилл не смог отстоять основные гражданские свободы, оправдывая расстрел подростка Абдуллахи «Абди» Мохамеда.

Активисты призывают Гилла уйти в отставку.

Ранее, 8 августа Гилл отметил, что офицеры действовали должным образом, когда 27 февраля открыли огонь по 17-то летнему Мохамеду. По мнению прокурора, подросток собирался серьёзно ранить или убить человека с металлической ручкой метлы.

Мохамед был госпитализирован в состоянии комы, но выжил.