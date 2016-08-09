Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы над итальянской спортсменкой Сарой Эррани пробилась в ¼ финала Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

si.robi Дарья Касаткина

В матче 1/8 финала 19-летней Касаткиной потребовалось 98 минут для того, чтобы обыграть итальянку Сару Эррани со счетом 7:5, 6:2.

В четвертьфинале олимпийского теннисного турнира Дарья Касаткина встретится на корте с американской спортсменкой Мэдисон Киз, посеянной под седьмым номером.