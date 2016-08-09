Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 22:09 — ИА Регнум. Сборная России по плаванию заняла третье место в олимпийских полуфинальных заплывах в эстафете 4×200 метров вольным стилем и прошла в финал Олимпиады, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

Российские пловцы Михаил Довгалюк, Вячеслав Андрусенко, Никита Лобинцев и Александр Красных вышли в олимпийский финал с третьим результатом 7.06,81. Лучшее время в эстафете вольного стиля показали британцы (7.06,31), а второго результата добились американские спортсмены (7.06,74).

Олимпийские медали в этом виде программы будут оспариваться 9 августа в вечерней соревновательной программе.