Воронеж, 9 августа, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Муниципальное казенное предприятие «Воронежтеплосеть» потеряло 1,5 млн рублей из-за действий товарищества собственников жилья. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 9 августа, по результатам проверки возбуждено уголовное дело.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

В сентябре прошлого года «Воронежтеплосеть» и товарищество собственников недвижимости «ТСЖ «Свобода» заключили договор на поставку тепловой энергии и горячей воды для жилого дома№17 по ул. Любы Шевцовой Воронежа.

Счета за отопление и горячую воду жильцам дома выставлялись регулярно, деньги ТСЖ получало, а вот поставщику ресурса — «Воронежтеплосети» — переводить не спешило. В результате за девять месяцев перед муниципальным предприятием образовалась задолженность в полтора миллиона рублей.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб»).

МКП «Воронежтеплосеть» является основным поставщиком теплоэнергии в Воронеже. В то же время предприятие уже долгие годы находится в кризисном положении, копятся долги перед поставщиками газа и воды. По итогам 2015 года финансовое состояние МКП было охарактеризовано как «плохое». При этом у предприятия и высокая дебиторская задолженность — именно с неплатежами управляющих компаний власти и руководство предприятия связывают проблемы «Теплосети».