Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Смычка моста через Корабельный фарватер на Центральном участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) состоялась 9 августа в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба Минтранса, глава этого ведомства Максим Соколов «прошел по сведенному мосту, перерезав символическую ленту, и принял участие в финальном закреплении замыкающего блока».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мост через фарватер на ЗСД

Ранее в СМИ сообщалось, что участниками церемонии могут стать лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, которые проводили сегодня переговоры в Санкт-Петербурге. ЗСД строится при участии двух турецких компаний, причем, им разрешили продолжить работу на ЗСД, несмотря на разразившийся ранее кризис в отношениях двух стран. Как сообщало ИА REGNUM, блок металлоконструкций, необходимых для смычки моста, был поднят на высоту 35 метров в ночь на 9 августа.

Как отмечают в Минтрансе, в настоящий момент на Центральном участке ЗСД ведутся работы по устройству инженерных сетей, бетонированию плиты проезжей части и прокладке асфальта. Максим Соколов отметил высокую готовность объекта.

Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД. Сдача Центрального участка намечена на ноябрь текущего года.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия».